Суспільство

Українцям знову почали видавати паспорти за кордоном

6 Травня 2024 17:39
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Ілюстративне фото / Суспільне

Закордонні підрозділи державного підприємства “Документ” у тестовому режимі відновили видачу готових документів.

Про це повідомляється на сайті ДП “Документ”.

Першочергово документи видаватимуть соціально вразливим категоріям громадян, які отримають повторне повідомлення про готовність паспортів для видачі, зазначили у підприємстві.

Щоб отримати готовий документ, необхідно буде:

  • показати повідомлення про готовність паспорта, надіслане після 25 квітня;
  • показати документ, що посвідчує особу заявника (наприклад е-паспорт у застосунку “Дія”);
  • пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

В квітні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов’язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати документи лише на території України.


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