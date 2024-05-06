Українцям знову почали видавати паспорти за кордоном

Закордонні підрозділи державного підприємства “Документ” у тестовому режимі відновили видачу готових документів.

Про це повідомляється на сайті ДП “Документ”.

Першочергово документи видаватимуть соціально вразливим категоріям громадян, які отримають повторне повідомлення про готовність паспортів для видачі, зазначили у підприємстві.

Щоб отримати готовий документ, необхідно буде:

показати повідомлення про готовність паспорта, надіслане після 25 квітня;

показати документ, що посвідчує особу заявника (наприклад е-паспорт у застосунку “Дія”);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

В квітні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов’язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати документи лише на території України.