Політика

Українці заплатили 5,3 млн. гривень за відрядження чиновників ОПУ

3 Березня 2024 11:38
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офіс президента
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Саудівської Аравії / Фото ОПУ

Відрядження за кордон чиновників Офісу президента у 2023 році обійшлись бюджету України 5,3 мільйона гривень, заявив у Telegram перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

«Тільки по результатам 2023 на 5,3 млн грн покаталися», – зазначив він.

При цьому депутат додав, що це більше, аніж витрати на закордонні відрядження шести міністерств разом взятих – Міністерства внутрішніх справ, Мінюсту, Міносвіти, Мінекології, Міністерства аграрної політики та Мінспорту.

«Це не відрядження президента, там окремий рядок, а саме співробітників ОП… Нормальні реформи за наші з вами кошти», – додав Железняк.

На початку грудня Железняк писав, що на закордонні відрядження чиновників Офісу президента з початку 2022 року витратили 9,58 млн грн. При цьому в суму не входили поїздки офіційних делегацій.


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