Українці за кордоном зможуть у рази дешевше отримати закордонний паспорт поштою

Національний поштовий оператор Укрпошта та Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про співпрацю та оголосили про запуск у вересні оновленого сервісу з доставки по всьому світові документів, передусім закордонних паспортів.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

“Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Наразі ціна такої експрес послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни”, – йдеться у повідомленні.

Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, “Укрпошта” відправить його на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт. Це робиться тому, що згідно з законодавством України при отриманні паспорта необхідна подвійна верифікація. Надалі планується забезпечити доставку на адресу отримувача.

Втім, чоловіки віком від 18 до 60 років, як правило, можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.