Українці почали менше довіряти телемарафону (опитування)

За період з травня 2022 року до жовтня 2023 простежується зниження довіри українців до телемарафону Єдині новини, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 30 вересня по 13 жовтня.

Соціологи зазначили, що хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє.

Натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє.

За даними опитування, з травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовну довіру зберігають ЗСУ та волонтери. Наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року — 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року — 87%).

Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.