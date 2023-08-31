Політика

“Українці перевершили очікування” – Столтенберг про контрнаступ

31 Серпня 2023 08:44
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столтенберг, контрнаступ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, заявивши, що українські військові успішно відтісняють російських окупантів.

Про це повідомляє CNN.

“Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям”, – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що на фронтах тривають важкі бої, однак Сили оборони України на своєму нелегкому шляху до перемоги “домагаються успіхів, які набирають обертів”.

Водночас генсек НАТО висловив незгоду з критикою деяких західних військових та експертів начебто повільних темпів ЗСУ в цій контрнаступальній кампанії. Столтенберг додав, що між союзниками з Альянсу та українською стороною “ведеться постійний діалог”.

“Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам’ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ до України – тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ – Київ, схід – Харківську область, територію на півдні – Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів”, – розповів очільник НАТО.


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