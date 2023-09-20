Політика

Українці не здаються, тож не здамося і ми – Блінкен в ООН

20 Вересня 2023 22:00
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блінкен

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не стоятимуть осторонь агресії, а протистоятимуть їй, а також усім спробам підірвати порядок, заснований на мирних правилах.

Про це заявив під час виступу в Раді Безпеки ООН Державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Путін ставить на те, що якщо він продовжить збільшувати рівень насильства, якщо він захоче заподіяти достатньо страждань достатній кількості людей, світ поступиться своїми принципами, і Україна припинить захищатися. Але українці не здаються», – зауважив глава Держдепу.

За його словами, українці вже бачили, як виглядатиме життя під гнітом Росії, зокрема й під час нинішньої повномасштабної агресії.

«Це той підвал у Ягідному (в Чернігівській області – ред.), це сім’ї, у яких викрадають дітей і вивозять до Росії… Це руїни Маріуполя, це братські могили в Бучі»,- наголосив Блінкен.

У цьому контексті він підкреслив: «Тож не здамося і ми».

Держсекретар США нагадав, що Президент України висунув план із 10 пунктів щодо мирного врегулювання, в той час, як Путін не запропонував жодних мирних кроків. За його словами, агресія РФ відволікає зусилля світу від інших глобальних викликів.

«Ми повинні надіслати чітке повідомлення не лише Росії, а й усім агресорам, що будемо протистояти, а не стояти осторонь, коли правила, з якими ми всі погодилися, піддаються викликам», – заявив Блінкен.

У цьому зв’язку він наголосив на необхідності докласти спільних зусиль не лише для запобігання конфліктам, нестабільності та стражданням, а й для того, щоб закласти основу для покращення життя людей у мирний час.


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