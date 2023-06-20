Економіка

Українці не платять за електроенергію ні за старими тарифами, ані за новими, підвищеними

20 Червня 2023 13:53
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електроенергія, тарифи

Після підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн за кіловат-годину, населення всеодно недоплачує майже половину від того, скільки реально має платити.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno (компанія в структурі ДТЕК) Сергій Коваленко, пише ЕП.

“Знаю, під цим постом не буде щасливих коментарів. Але все одно хочу пояснити, що відбулося із тарифом для населення і як із цим далі жити”, – написав він своїй сторінці в Facebook.

За словами Коваленка, насправді населення має сплачувати 5,44 грн за кіловат-годину.

Це твердження він продемонстрував на структурі ціни на електроенергію на прикладі Дніпропетровської області.

“Саме 5 грн 44 коп. за кіловат-годину витрачає постачальник, щоб та забезпечити електроенергією побутового клієнта. При цьому населення купує електроенергію у постачальника за набагато нижчим регульованим тарифом – 1,44/1,69 грн до 1 червня і 2,64 грн зараз”, – наголосив гендиректор Yasno.

Решта, за його словами, покривається державними “Енергоатом” та “Укргідроенерго”.

“Цю різницю постачальникам універсальних послуг (а таких нині 25 компаній) компенсують за рахунок доходів державних енергогенеруючих підприємств “Енергоатом” та “Укргідроенерго”. Враховуючи обсяги споживання населення по всій країні, ці компанії щомісяця мають сплачувати колосальні суми на покриття різниці між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом”, – зазначив Коваленко.

До 1 червня, коли тариф для населення був на рівні 1,44 грн та 1,68 грн, державним виробникам доводилося компенсувати ще більшу різницю – десь 3,76 грн з кіловат-години й це приблизно 140 млрд грн на рік.

“Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію. Постачальники більше доходу від цього не будуть мати, лише частину яку сплачувала держава тепер потрібно буде збирати з населення”, – додав Коваленко.


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