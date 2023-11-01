Українці назвали головні проблеми в країні (опитування)

Крім війни, українці назвали головними проблемами України наразі корупцію, а також низькі зарплати і пенсії.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

63% респондентів назвали корупцію головною проблемою країни, 46% – низькі виплати.

24% опитаних вважають проблемою високі комунальні тарифи, 22% – демографічну кризу і ризики того, що біженці не повернуться з-за кордону, 20% – безробіття.

При цьому 54% українців вважають, що насамперед боротися з корупцією мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Досить багато респондентів також говорять про президента/Офіс президента (43%) та умовно «старі» правоохоронні органи, такі як поліція, СБУ, прокуратура.

У всіх регіонах найбільше респондентів очікують активної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури.

Опитування проводилося з 30 вересня до 13 жовтня. Було опитано 2007 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Також в опитуванні не брали участь ті громадяни, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ.