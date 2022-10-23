Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій

Через війну українська економіка серйозно постраждала. Тому для нашої держави серйозну роль відіграє підтримка партнерів, адже без неї виплати зарплат та пенсій можуть стати неможливими.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецьким ЗМІ, інформує 24 канал.

Денис Шмигаль розповів, що Україна отримує величезну підтримку від США та Євросоюзу. Німеччина, як член ЄС, відіграє важливу роль у фінансовій підтримці України, однак виділення 3 мільярдів євро, які є частиною обіцяного пакету в розмірі 9 мільярдів, зараз затримується. Причиною цього є те, що Берлін пропонує виділити ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

Водночас зволікання може мати наслідки, адже Україна вичерпує свої можливості економії.

“Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії”, – наголосив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що зараз 60% видатків з українського бюджету йдуть на оборону держави. Тому фінансова допомога партнерів йде на соціальні потреби, тобто на соціальні виплати, зарплати та пенсії.

“Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів”, – додав Шмигаль.