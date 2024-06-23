Україна звільнила московського попа

В Україні 22 червня звільнено раніше засудженого судом у Вінниці до п’яти років позбавлення волі митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Іонафана, – стверджує Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. У публікації на сайті ВЗЦЗ стверджується, що митрополит Тульчинський і Брацлавський був звільнений за клопотанням патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

У коментарі ВЗЦЗ стверджується, що митрополит Іонафан, раніше також позбавлений українського громадянства, “найближчим часом прибуде до Москви”. Подробиці звільнення митрополита не відомі. Раніше низка українських і російських телеграм-каналів стверджували, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Україною і Росією. Деякі канали стверджували, що обміняти можуть і ув’язнених. Неясно, чи був Іонафан звільнений у зв’язку з цим обміном, чи ні.

Архієрея було в серпні минулого року засуджено до п’яти років позбавлення волі, зокрема за статтею про виправдання російської агресії. За версією слідства, Іонафан поширював серед вірян проросійські листівки, розмістив на сайті єпархії статтю, в якій заявляв про верховенство Московського патріархату, і підтримував російське вторгнення в Україну.

Загалом суд визнав клірика винним за чотирма статтями: про посягання на територіальну цілісність; про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу; про заперечення збройної агресії Росії проти України та про порушення релігійної рівноправності громадян.

Митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) став першим чинним главою єпархії УПЦ, засудженим до реального терміну в Україні. Раніше в Кіровоградській області на три роки в’язниці за поширення проросійської пропаганди було засуджено колишнього главу місцевої єпархії митрополита Іоасафа (Миколу Губеню).

Іонафан не визнав провину і подав апеляцію. Поки тривав її розгляд, він залишався під домашнім арештом. Повідомлялося, що в цей час у нього стався інсульт. 18 червня, чотири дні тому, апеляційний суд затвердив вирок Іонафану.