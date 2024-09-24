Україна звернулась до Іспанії із закликом  пришвидшити передачу танків та ППО 

Через підготовку РФ до масштабних обстрілів Міноборони України звернулось до Іспанії із закликом прискорити процес передачі танків та систем ППО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони Олександр Балануца зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Іспанського королівства в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

“За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє повітряний терор і масштабні обстріли, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше”, – заявив Балагуца.

Водночас він подякував уряду Іспанії за надану допомогу, яка до кінця 2024 року має перевищити 1 мільярд євро.