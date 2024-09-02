Україна здобула ще три медалі з плавання на Паралімпіаді-2024

Плавці збірної України Денис Остапченко, Андрій Трусов та Сергій Паламарчук завоювали ще три медалі на Паралімпіаді у Парижі — золоту, срібну та бронзоу.

Про це повідомляє “Суспільне. Спорт”.

Так, спершу Андрій Трусов виборов для себе срібло у запливі на 400 м вільним стилем у класі S7. Він зміг подолати дистанцію за 4 хв 40 секунд — на останніх 50 метрах дистанції він зміг випередити аргентинського опонента Іньякі Базілоффа на 0,1 секунду, але лише на дві секунди відстав від італійця Федеріко Бічеллі, який, зрештою, завоював золото.

Для Трусова це уже друга срібна медаль на нинішній Паралімпіаді —попередню нагороду він виборов на дистанції 200 метрів комплексним стилем. Однак у фіналі 100-метрівки брасом українця дискваліфікували.

Пізніше український плавець Денис Остапченко здобув уже четверте золото для України на Паралімпіаді-2024 — він став переможцем запливу на дистанції 50 метрів на спині у класі S3. Інший українець — Сергій Паламарчук — завоював бронзу.

Таким чином, Україна займає 11 місце в медальному заліку, завоювавши сумарно 30 нагород.