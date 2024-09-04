Україна здобула десяте “золото” Паралімпійських ігор-2024

Український плавець Ярослав Денисенко приніс Україні десяте “золото” Паралімпійських ігор-2024.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
На змаганнях у плаванні вільним стилем на 100 метрів (клас S12) найкращий результат показав українець Ярослав Денисенко. Наш спортсмен подолав дистанцію за 53.11 секунди.
Срібну медаль Паралімпіади виборов інший українець Максим Веракса. Його результат – 53.64.
Також відбулись змагання серед жінок, де вдало виступила українка Анна Стеценко. Вона завоювала срібну медаль.