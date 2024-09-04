Спорт

Україна здобула десяте “золото” Паралімпійських ігор-2024
4 Вересня 2024 19:00
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олімпіада
Ярослав Денисенко / Фото:REUTERS

Український плавець Ярослав Денисенко приніс Україні десяте “золото” Паралімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

На змаганнях у плаванні вільним стилем на 100 метрів (клас S12) найкращий результат показав українець Ярослав Денисенко. Наш спортсмен подолав дистанцію за 53.11 секунди.

Срібну медаль Паралімпіади виборов інший українець Максим Веракса. Його результат – 53.64.

Також відбулись змагання серед жінок, де вдало виступила українка Анна Стеценко. Вона завоювала срібну медаль.


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