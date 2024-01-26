Політика

Україна запросила очільника Китаю на “саміт миру” в Швейцарії 

26 Січня 2024 16:17
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китай, україна, Сі Цзіньпін

Україна запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному “саміту миру” у Швейцарії.

Про це повідомив Reuters із посиланням на коментар заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви

“Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні лідера Китайської Народної Республіки.

…Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті”.

Китай утримується від критики Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, але також заявляє, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і пропонує допомогу в посередництві для вирішення конфлікту.


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