Україна за допомогою “Хаймарсів” вразила близько 400 цілей

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на зустрічі в Рамштайні заявив, що українські військові вразили понад 400 російських цілей через поставлені США далекобійні реактивні артилерійські системи HIMARS.

“Ми бачимо реальні, вимірювані результати в Україні завдяки застосуванню цих систем. Наприклад, українці вразили за допомогою HIMARS близько 400 цілей, і у них був величезний руйнівний ефект”, – сказав він.

Також Міллі торкнувся українського контрнаступу. Він заявив, що ЗСУ “стабільно просуваються”.

Раніше сьогодні заступник начальника головного оперативного управління генштабу України Олексій Громов повідомив, що у Харківській області ЗСУ звільнили 20 населених пунктів та прорвали оборону на 50 кілометрів, а загальна площа звільнених від російської окупації території України досягла 750 квадратних кілометрів.

ЗСУ отримали американські реактивні системи залпового вогню HIMARS (“Хаймарс”) у червні. У США, передаючи артилерію, заявили, що вважають легітимними цілями для неї будь-які російські цілі на території України. За міжнародним правом, це стосується і території анексованого Росією Криму.

Президент Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі із головою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном заявив, що допомога США допоможе Україні повернути свої території.