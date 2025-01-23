Українські штурмовики заманили окупантів у пастку та вдарили з HIMARS (відео)

ЗСУ завдали прицільного удару з HIMARS по скупченню окупантів, які кілька днів поспіль штурмували одну з ділянок фронту. У результаті операції, розробленої штабом 225-го окремого штурмового батальйону, вдалося знищити значну частину живої сили ворога.

Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому батальйоні.

Як розповіли військові, ключовим моментом стало точне розрахування часу кожного етапу дій. Коли ворог, повіривши у свій “успіх”, стягнув значні сили в певний квадрат, по них було завдано прицільного удару касетними боєприпасами з HIMARS.

“Удар знищив значну частину живої сили противника, а наші групи повернулися, щоб завершити зачистку території”, – додали в підрозділі.