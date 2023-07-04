РФ понад рік полює на HIMARS, проте досі не впіймала жодного, – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS, що передавали США.

Про це Маляр заявила на своєму телеграм-каналі.

“Наші вітання з Independence Day американському народу! Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності”, – пише заступниця міністра.

Маляр вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS одним з найсильніших виявів підтримки, яку надали Сполучені Штати Америки нашій країні.

“Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS. Але так досі нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом”, – зауважила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони згадала про випадки використання цих систем, такі як знищення російської бази у селі Праві Саги біля Олешок у Херсонській області та високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі професійно-технічного училища у Макіївці, коли, за різними джерелами, загинуло від 50 до 600 мобілізованих росіян: “Для українських військових “Хаймарси” стали реальною зброєю перемоги. Адже “Одна ракета – одна знищена ціль” це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів”.