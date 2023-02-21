Політика

Україна, ЄС та НАТО створили координаційний механізм для посилення обороноздатності України

21 Лютого 2023 17:07
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зброя

Україна, ЄС та НАТО домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів з метою збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО разом з генсекретарем Єнсом Столтенбергом та верховним представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Як інформує МЗС України, головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України.

«У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни», – сказав Кулеба.

Він запропонував розпочати підготовку українських пілотів в рамках нинішніх механізмів ЄС і НАТО.

Міністр також заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Раніше, перед зустріччю, голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав 27 країн ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів для України, заявивши, що від цього може залежати результат війни з Росією.


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