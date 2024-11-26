Суспільство

Спецпризначенці ГУР евакуювали з острова Зміїний 15 котів
26 Листопада 2024 13:38
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З приходом холодів турботливі бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України провели унікальну операцію — евакуацію 15 котів і кошенят із легендарного острова Зміїний. 

Тварини, які жили в складних умовах на острові, тепер матимуть шанс на краще життя на “великій землі”, повідомляє військова розвідка. 

Котів доставили до одного з найбільших українських притулків для тварин — “Сіріус”, розташованого під Києвом.

Після завершення адаптації тварин у притулку кожен охочий зможе прихистити одного зі “зміїних” котів або оформити опіку над ними. Притулок “Сіріус” забезпечить необхідну підтримку тим, хто захоче дати цим особливим тваринам дім.  

Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний / Фото: ГУР МО

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