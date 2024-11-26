Спецпризначенці ГУР евакуювали з острова Зміїний 15 котів

З приходом холодів турботливі бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України провели унікальну операцію — евакуацію 15 котів і кошенят із легендарного острова Зміїний.

Тварини, які жили в складних умовах на острові, тепер матимуть шанс на краще життя на “великій землі”, повідомляє військова розвідка.

Котів доставили до одного з найбільших українських притулків для тварин — “Сіріус”, розташованого під Києвом.

Після завершення адаптації тварин у притулку кожен охочий зможе прихистити одного зі “зміїних” котів або оформити опіку над ними. Притулок “Сіріус” забезпечить необхідну підтримку тим, хто захоче дати цим особливим тваринам дім.