Економіка

У Києві та низці областей посилили відключення світла
26 Листопада 2024 13:32
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Графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 26 листопада оновили для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини.

Як зазначили у ДТЕК, відповідну вказівку дали в Укренерго.

  • Київ: 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Київщина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Одещина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Дніпропетровщина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Сьогодні, 26 листопада, РФ завдала удару по Тернопільщині. У зв’язку з влучанням російського БПЛА пошкоджена електроінфраструктура. Як повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода, об’єкт, який атакували дрони, забезпечував електроживлення Тернополя і сусідніх населених пунктів.


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