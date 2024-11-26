У Литві розслідують можливу причетність Росії до аварії вантажного літаки DHL

Литовські правоохоронці розглядають версію причетності російських спецслужб до катастрофи вантажного літака Boeing 737-400 компанії DHL.

Як повідомляє POLITICO, високопосадовці литовських правоохоронних органів припускають, що диверсія може бути однією з причин інциденту. Глава поліції Литви Арунас Паулаускас зазначив, що аварія найімовірніше сталася через технічну несправність або людську помилку, але версію саботажу відкидати зарано.

“Це лише одна з можливих причин, яку ретельно розслідуватимуть. Ми збираємо докази, і цей процес може зайняти щонайменше тиждень”, — пояснив Паулаускас.

Національний центр управління кризами Литви повідомив, що наразі інцидент класифікується як пов’язаний із технічними проблемами.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на спецслужби західних країн на початку листопада повідомило, що росіяни намагалися вчинити теракти на цивільних літаках за допомогою невеликих запалювальних пристроїв, відправлених через DHL.