Кримінал

У Литві розслідують можливу причетність Росії до аварії вантажного літаки DHL
26 Листопада 2024 12:13
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авіакатастрофа, Литва
Уламки літака Boeing 737-400 компанії DHL / Фото: delfi.lv

Литовські правоохоронці розглядають версію причетності російських спецслужб до катастрофи вантажного літака Boeing 737-400 компанії DHL.  

Як повідомляє POLITICO, високопосадовці литовських правоохоронних органів припускають, що диверсія може бути однією з причин інциденту. Глава поліції Литви Арунас Паулаускас зазначив, що аварія найімовірніше сталася через технічну несправність або людську помилку, але версію саботажу відкидати зарано.  

“Це лише одна з можливих причин, яку ретельно розслідуватимуть. Ми збираємо докази, і цей процес може зайняти щонайменше тиждень”, — пояснив Паулаускас.  

Національний центр управління кризами Литви повідомив, що наразі інцидент класифікується як пов’язаний із технічними проблемами.  

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на спецслужби західних країн на початку листопада повідомило, що росіяни намагалися вчинити теракти на цивільних літаках за допомогою невеликих запалювальних пристроїв, відправлених через DHL.


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