Україна отримає від Німеччини 150-200 бронемашин MRAP до кінця року

Генерал-майор Крістіан Фройдинг, керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, заявив, що до кінця року Німеччина передасть Україні близько 150-200 броньованих автомобілів MRAP.

Про це пише Еспресо.

За словами Фройдинга, компанія-виробник збирає ці автомобілі в Німеччині, отримуючи запчастини з різних країн світу. Проте частина необхідних постачань ще очікується.

“Станом на зараз, ми можемо передати приблизно 150-200 із запланованих 400 машин до кінця року. Я не зовсім задоволений такими темпами, але ми робимо все можливе, щоб прискорити цей процес. Зараз ці цифри виглядають реалістичними”, – сказав представник німецького міноборони.