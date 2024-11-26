Політика

Україна отримає від Німеччини 150-200 бронемашин MRAP до кінця року
26 Листопада 2024 14:48
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допомога, німеччина, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Генерал-майор Крістіан Фройдинг, керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, заявив, що до кінця року Німеччина передасть Україні близько 150-200 броньованих автомобілів MRAP.

Про це пише Еспресо.

За словами Фройдинга, компанія-виробник збирає ці автомобілі в Німеччині, отримуючи запчастини з різних країн світу. Проте частина необхідних постачань ще очікується.

“Станом на зараз, ми можемо передати приблизно 150-200 із запланованих 400 машин до кінця року. Я не зовсім задоволений такими темпами, але ми робимо все можливе, щоб прискорити цей процес. Зараз ці цифри виглядають реалістичними”, – сказав представник німецького міноборони.


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