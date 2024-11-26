Більше 20 тисяч студентів-чоловіків віком понад 30 років відрахували з українських вишів  

З квітня по серпень 2024 року з українських університетів відрахували 23 448 студентів-чоловіків віком понад 30 років через академічну неуспішність або відсутність на заняттях.

Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький.

Більшість студентів відраховано через внутрішні системи контролю якості освіти університетів, ще понад 5 тисяч осіб припинили навчання за результатами перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО).

“Відрахування студентів не можна однозначно назвати позитивом, але це свідчить про зростання вимогливості наших вишів”, – зазначив Винницький.

Він додав, що значна частина цих студентів використовувала статус здобувача освіти для уникнення виконання громадянських обов’язків.

У результаті перевірок, за поданням ДСЯО, Національна поліція відкрила вісім кримінальних проваджень проти посадових осіб вишів, а загальна кількість справ є ще більшою.

Крім того, Міністерство освіти і науки позбавило низку університетів ліцензій, зокрема тих, які масово зараховували чоловіків призовного віку з порушенням ліцензійних норм.

“Кожен українець має право здобути вищу освіту на конкурсній основі. Але університети мають бути середовищем для отримання знань, розвитку практичних навичок і формування цінностей, а не інструментом для маніпуляцій”, – підкреслив Винницький.

Він наголосив на необхідності збереження якості та ціннісного підходу до вищої освіти, що відповідає потребам суспільства сьогодні та в майбутньому.