Політика

Шольц розповів про свою нещодавну розмову з Путіним
26 Листопада 2024 11:38
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путін, шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Кадр з ефіру ZDF

Цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з 2022 року провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Згідно з його словами, розмова була неприємною, оскільки позиція глави Кремля залишилась незмінною.

В інтерв’ю для ZDF Шольц зазначив, що хоча бесіда не була легкою і приємною, він вважав її відповідальною та необхідною. Він наголосив, що перед початком війни він вже зустрічався з Путіним, під час якої чітко пояснив, що “аргументи”, які Кремль пізніше використав для виправдання війни, не мають підстав.

Він також прокоментував заяви про швидкий мир через один дзвінок, але назвав це ілюзією, оскільки Путін не змінив свою позицію.

“Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки та вивести війська”, – пояснив він.


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