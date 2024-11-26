На аукціоні продали бурштиновий портрет Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 70 картин із колекції колишнього народного депутата і держзрадника Віктора Медведчука, серед яких був і бурштиновий портрет самого власника.

Про це повідомив радник Голови АРМА Андрій Позняк.

Портрет Медведчука, виконаний з бурштину, пішов з молотка за 6009 гривень, перевищивши стартову ціну у 5225 гривень.

“Що новий власник зробить з цим “об’єктом мистецтва” — наразі невідомо”, — зазначив Позняк.

Отримані кошти спрямовуються на підтримку економіки України та обороноздатності.