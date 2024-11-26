Економіка

На аукціоні продали бурштиновий портрет Медведчука
26 Листопада 2024 11:57
читать на русском →
Медведчук
Один із портретів Віктора Медведчука / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 70 картин із колекції колишнього народного депутата і держзрадника Віктора Медведчука, серед яких був і бурштиновий портрет самого власника.  

Про це повідомив радник Голови АРМА Андрій Позняк.  

Портрет Медведчука, виконаний з бурштину, пішов з молотка за 6009 гривень, перевищивши стартову ціну у 5225 гривень.

“Що новий власник зробить з цим “об’єктом мистецтва” — наразі невідомо”, — зазначив Позняк.  

Отримані кошти спрямовуються на підтримку економіки України та обороноздатності.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Листопада 2024 09:20

Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів
26 Листопада 2024 11:13

Уперше президента Грузії обере не населення, а парламент
26 Листопада 2024 10:17

У Києві чоловік намагався підірвати наряд поліції (відео)
26 Листопада 2024 08:56

У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки
26 Листопада 2024 07:42

Велика Британія передала Україні десятки ракет Storm Shadow, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки