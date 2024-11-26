В Росії змінили командувача російського угруповання військ “Південь”

Генерал-лейтенанта Олександра Санчика призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача російського угруповання військ “Південь”, що бере участь у війні проти України.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела близькі до Міноборони РФ.

23 листопада “воєнкори” і Z-блогери повідомляли про звільнення командувача угруповання “Південь” генерал-полковника Геннадія Анашкіна. За їхніми даними, це сталося через ситуацію на північному напрямку, а саме “дезінформацію та введення в оману командування”. Водночас джерело РБК у Міноборони РФ заявляло, що це рішення ухвалено в рамках планової ротації.

Олександр Санчик із 2020 року обіймав посаду командувача 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ, із 2023-го – першого заступника командувача військ Східного військового округу. У травні 2024-го генерал був присутній на нараді у Путіна як тимчасовий виконувач обов’язків командувача військ Східного військового округу.

Згідно з останніми зведеннями Міноборони РФ, окупанти “Південного” угруповання військ ведуть бойові дії проти України на Донеччині, зокрема, в районах Часового Яру, Сіверська, Андріївки та Курахового.