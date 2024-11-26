Суспільство

Захворюваність і смертність від СНІДу різко скоротилися, – The Lancet
26 Листопада 2024 13:55
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Показники захворюваності та смертності від ВІЛ у світі скоротилися з 2010 по 2021 рік, кількість нових випадків зараження впала майже на 22%, а кількість смертей – майже на 40%, пише журнал The Lancet.

У 2010 році, йдеться в публікації, присвяченій Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня, у світі було виявлено 2,11 мільйона нових випадків зараження ВІЛ, 1,19 мільйона осіб із ВІЛ померли. У 2021 році було зафіксовано 1,65 мільйона випадків зараження і 718 тисяч смертей відповідно. 

Загалом у світі 2021 року було 40 мільйонів людей, які живуть із ВІЛ, 2010 року – 29,5 мільйона.

За 12 років, зазначають автори дослідження, ситуація з поширенням ВІЛ покращилася в країнах Африки і в Південній Азії, що вплинуло на загальносвітові показники. При цьому в Центральній і Східній Європі, а також у Центральній Азії ситуація погіршилася.

Показники захворюваності на ВІЛ (A) та смертності від ВІЛ (B) у 2021 році

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