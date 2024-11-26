Правоохоронці затримали чергових паліїв у двох областях України

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох зловмисників, які, виконуючи завдання російських спецслужб, здійснювали підпали у Київській та Івано-Франківській областях.

Основними цілями були поштові відділення, військовий транспорт та об’єкти інфраструктури, повідомили в СБУ.

Обидва затриманих — рецидивісти, які після відбуття покарання за наркоторгівлю та крадіжки шукали способи швидкого заробітку через Телеграм-канали.

Київщина: 28-річний мешканець Березані, наркозалежний, підпалив відділення приватного поштового сервісу. Він планував підпали інших об’єктів у громаді, але був затриманий раніше.

Прикарпаття: 40-річний рецидивіст, який нещодавно вийшов із в’язниці, підпалив авто Збройних Сил України. Також розслідування встановило його причетність до підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Фігуранти перебувають під вартою.