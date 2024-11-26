Умєров зібрався до Південної Кореї просити ППО та артилерію, — ЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров планує 27 листопада відвідати Південну Корею. Під час візиту він проситиме надати Україні ракети для ППО та артилерію.

Про це повідомляє South China Morning Post, посилаючись на джерела.

У Міністерстві оборони Південної Кореї коментарів з цього приводу не надали.

Аналітики зазначають, що Сеул, ймовірно, проявлятиме обережність у відповідях на запити Києва. Серед чинників, які впливають на позицію Південної Кореї, є обрання Дональда Трампа президентом США, а також неодноразові застереження з боку Москви.