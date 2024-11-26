Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених на Донеччині

Російські окупанти вчергове розстріляли полонених українських захисників на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За попередньою інформацією, у листопаді 2024 року російські військові здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. У ході наступу п’ятеро українських захисників відступили до приватного будинку, де їх згодом оточили окупанти.

Після захоплення полонених змусили вийти з укриття без зброї та лягти на землю. Після цього російські терористи розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

“Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, – зазначили у прокуратурі.