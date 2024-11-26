Вигідний та простий фінансовий лізинг покроково

Фінансовий лізинг – це єдиний в Україні зручний спосіб отримати потрібну техніку, не викладаючи одразу всю суму, щоб купити автомобіль. У цей спосіб реально розширити потужності бізнесу навіть у складних умовах, бо витрати стають керованими та чіткими. Що потрібно знати, щоб договір виявився вигідним для бізнесу, без зайвих витрат та несподіванок? Далі розповімо про всі важливі кроки: від того, як укласти договір, до основних умов, на які потрібно зважати.

Як працює лізинг для юридичних осіб: етапи угоди

Власникам бізнесу вкрай важливо знати всю необхідну інформацію про фінансовий лізинг. Обізнаність допоможе вибрати професійну компанію, вигідні умови та отримати від угоди максимум користі. Компанія OTP Leasing надає послуги для підтримки малого та середнього бізнесу України за простою та зрозумілою схемою:

Визначення потреб. Вибирайте машину за маркою, моделлю та специфікою бізнесу. Розрахуйте витрати, щоб оцінити, як обов’язкові платежі вплинуть на бюджет. Зверніться за консультацією до лізингової компанії або до автосалону. Ви отримаєте список пропозицій та перелік документів, необхідних для оформлення угоди. Обговоріть умови з лізингодавцем, щоб чітко розуміти терміни, відсоткові ставки та графіки платежів. Укладіть та підпишіть договір.

У Києві та в інших містах України є можливість отримати ще більше вигоди від угоди. OTP Leasing виплачує грант від Європейського союзу в гривневому еквіваленті на підтримку та розвиток.

Лізинг у цифрах

На прикладі буде краще зрозуміло, як працює договір фінансового лізингу, які зобов’язання бере на себе орендар та які послуги надає лізингодавець. Якщо агрокомпанія хоче придбати нову машину, вартість якої складає 1 800 000 грн, фінансування також буде отримано у гривнях за поточним курсом валют, зазначеним у договорі. Умови фінансування для такої суми складатимуть:

30% авансу;

70% – сума фінансування.

Грантова допомога нараховується вже після проведення перевірки. У разі успішного результату вона становить 10% від загальної суми фінансування та фіксується за курсом євро. Грант отримується протягом трьох місяців у гривневому еквіваленті після перевірки.

Фінансовий лізинг – переваги без зайвих витрат

Компанії, які використовують такі можливості, щоб купити обладнання, отримують пільги при оподаткуванні. Це дає змогу зменшити базу витрат, знизити податок на прибуток, отримати вигідні умови зі сплати ПДВ та спрощений бухоблік.

Окрім того, малий та середній бізнес може користуватися пільговою програмою лізинг 5-7-9% для зниження навантажень при виплатах. Ця підтримка особливо важлива у складних умовах війни та придбанні дорогих транспортних засобів. Таким чином, через покращення фінансового стану бізнесу за допомогою OTP Leasing підтримується загальна державна економіка, її розвиток та модернізація. Вигідні умови допомагають підприємствам краще адаптуватися до реалій та інвестувати без великих початкових витрат.