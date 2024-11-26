Україна отримає від Німеччини 65 мільйонів євро на відновлення інфраструктури

Федеральне міністерство економіки Німеччини виділяє додаткові 65 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомило міністерство.

Фінансування здійснюється через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau) та спрямовується до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Енергетичним співтовариством. До фонду з 2022 року також долучаються інші міжнародні донори.

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек наголосив:

“Цивільна енергетична інфраструктура України залишається під прицілом російських авіаударів. Колапс енергопостачання взимку міг би мати катастрофічні наслідки для економіки та населення. Тому наша підтримка є критично важливою. Черговий платіж до Фонду енергетичної підтримки забезпечує стабільне постачання електроенергії та тепла для українців”.

Україна використовує кошти фонду для закупівлі запасних частин і обладнання, необхідного для відновлення енергетичних мереж та електростанцій. Контроль за використанням коштів та проведенням закупівель забезпечує Європейське енергетичне співтовариство.

Крім відновлення інфраструктури, частина внесків спрямовується на посилення стійкості енергосистеми України та розвиток “зеленої” енергетики. Це сприяє розширенню децентралізованих енергетичних рішень у країні.

До кінця 2023 року Німеччина вже перерахувала понад 155 мільйонів євро до фонду. Загальний внесок країни зросте до 360 мільйонів євро до завершення 2024 року.