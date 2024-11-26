Економіка

Уряд виділить окремим категоріям громадян по 6500 гривень 
26 Листопада 2024 15:16
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виплати, допомога
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 гривень у межах програми «Тепла зима» для окремих категорій населення.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Запроваджено виплату одноразової допомоги окремим категоріям осіб для підтримки під час зимового періоду 2024/25 року в рамках програми “Тепла зима” в розмірі 6500 гривень», – повідомив Мельничук.

Допомога передбачена для:

  • дітей з малозабезпечених сімей;
  • дітей та осіб з інвалідністю І групи з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Уряд також затвердив механізм виплат для зазначених категорій, аби підтримати їх під час зимового періоду 2024/25 року.


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