Економіка

Верховний Суд поставив крапку у справі Приватбанка і Коломойського
26 Листопада 2024 13:15
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коломойський, ПриватБанк
Відділення Приватбанку / Фото: УНІАН

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі №910/1834/19, відхиливши позовні вимоги ексакціонера Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments LTD.

Суд підтвердив правомірність закриття провадження та неможливість повернення акцій банку колишнім власникам.  

Як зазначили у пресслужбі ПриватБанку, це рішення ставить крапку у справі, що тривала майже п’ять років, і підтверджує, що націоналізація банку була проведена відповідно до законодавства України.  

До націоналізації ПриватБанку у 2016 році Коломойському належало 41,66% акцій, а компанії Triantal Investments LTD – 16,82%. Позивачі намагалися оскаржити договір, за яким держава придбала акції банку.  

Член правління з питань реорганізації та проблемних активів банку Солвіта Деглава наголосила на важливості цього рішення для фінансової системи України: “ПриватБанк вітає справедливе рішення суду. Це демонстрація верховенства права та незалежності судової системи. Справа Коломойського та Triantal створювала значні ризики для економічної стабільності держави. Банк залишається державним, а справу закрито згідно із законодавством”.  

Націоналізація ПриватБанку у 2016 році відбулася через виявлені ризики для фінансової системи країни, що могли призвести до масштабної кризи. Банк перейшов у власність держави, забезпечивши збереження депозитів клієнтів і стабільність банківського сектору.  

Коломойський, колишній власник банку, наразі перебуває під слідством за звинуваченнями у фінансових злочинах.


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Верховний Суд поставив крапку у справі Приватбанка і Коломойського
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