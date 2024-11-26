Верховний Суд поставив крапку у справі Приватбанка і Коломойського

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі №910/1834/19, відхиливши позовні вимоги ексакціонера Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments LTD.

Суд підтвердив правомірність закриття провадження та неможливість повернення акцій банку колишнім власникам.

Як зазначили у пресслужбі ПриватБанку, це рішення ставить крапку у справі, що тривала майже п’ять років, і підтверджує, що націоналізація банку була проведена відповідно до законодавства України.

До націоналізації ПриватБанку у 2016 році Коломойському належало 41,66% акцій, а компанії Triantal Investments LTD – 16,82%. Позивачі намагалися оскаржити договір, за яким держава придбала акції банку.

Член правління з питань реорганізації та проблемних активів банку Солвіта Деглава наголосила на важливості цього рішення для фінансової системи України: “ПриватБанк вітає справедливе рішення суду. Це демонстрація верховенства права та незалежності судової системи. Справа Коломойського та Triantal створювала значні ризики для економічної стабільності держави. Банк залишається державним, а справу закрито згідно із законодавством”.

Націоналізація ПриватБанку у 2016 році відбулася через виявлені ризики для фінансової системи країни, що могли призвести до масштабної кризи. Банк перейшов у власність держави, забезпечивши збереження депозитів клієнтів і стабільність банківського сектору.

Коломойський, колишній власник банку, наразі перебуває під слідством за звинуваченнями у фінансових злочинах.