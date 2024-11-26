В Україні очікується найхолодніша ніч тижня

В Україні прогнозують суттєве зниження температури повітря в ніч проти середи, 27 листопада, а також густі тумани в більшості регіонів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Найближча ніч у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою”, – повідомила Діденко.

У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині, мінімальна температура повітря очікується в межах -4…-9 °C, а на Чернігівщині подекуди до -11 °C.

На решті території вночі буде -1…-4 °C, хіба що в західних областях та на південному сході – вище 0 °C.

Упродовж дня середи в Україні очікується від -2 °C до +4 °C, у західних областях +4…+7 °C, на Закарпатті та на півдні Криму +7…+9 °C.

У більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині – невеликий мокрий сніг.