Україна вирвала перемогу над Ісландією у видовищному матчі відбору до ЧС-2026

Збірна України здобула першу перемогу у європейській кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, обігравши Ісландію з рахунком 5:3.

Головною подією зустрічі стало повернення до складу національної команди Руслана Малиновського. Уже на 14-й хвилині він відкрив рахунок після чудового пасу Віталія Миколенка. Проте Ісландія зуміла відповісти: на 35-й хвилині український воротар Анатолій Трубін пропустив гол після гри на ближній стійці.

Україна швидко повернула контроль — Олексій Гуцуляк скористався помилкою захисників суперника, а Малиновський вдруге вразив ворота потужним ударом. На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь “синьо-жовтих”.

У другому таймі Ісландія зрівняла рахунок — двічі забив Гудмундссон. Проте фінал зустрічі став справжнім тріумфом для команди Сергія Реброва: Іван Калюжний потужно пробив у кут воріт, а Олег Очеретько поставив крапку, довівши рахунок до 5:3.

Україна розпочинає відбірковий цикл упевнено, демонструючи характер і результативну гру, яку підтримали тисячі вболівальників.