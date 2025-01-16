Україна вимагає від РФ допустити представників Червоного Хреста до полонених

Український омбудсмен Дмитро Лубінець під час чотиристоронньої зустрічі закликав Росію допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх місць утримання українських полонених.

На зустрічі, крім Лубінця, брали участь Тетяна Москалькова, російський омбудсмен, Юрг Еглін, глава делегації МКЧХ в Україні, та Борис Мішель, голова делегації МКЧХ в Росії та Білорусі.

Омбудсмен зазначив, що Україна неодноразово піднімала питання про необхідність допуску Червоного Хреста до полонених для забезпечення їхніх прав, а також для забезпечення виконання Женевських конвенцій. Зокрема, йшлося про важливість створення медичних комісій для верифікації тяжко поранених та хворих полонених з подальшою їхньою репатріацією.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання повернення цивільних громадян, а також подальший обмін гуманітарними пакунками та листами для полонених.

Лубінець також повідомив, що домовилися про продовження співпраці щодо пошуку зниклих безвісти.