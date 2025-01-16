Суспільство

Україна вимагає від РФ допустити представників Червоного Хреста до полонених
16 Січня 2025 19:07
читать на русском →
Чотиристороння зустрічі щодо поводження з військовополоненими / Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Чотиристороння зустрічі щодо поводження з військовополоненими / Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Український омбудсмен Дмитро Лубінець під час чотиристоронньої зустрічі закликав Росію допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх місць утримання українських полонених.

На зустрічі, крім Лубінця, брали участь Тетяна Москалькова, російський омбудсмен, Юрг Еглін, глава делегації МКЧХ в Україні, та Борис Мішель, голова делегації МКЧХ в Росії та Білорусі.

Омбудсмен зазначив, що Україна неодноразово піднімала питання про необхідність допуску Червоного Хреста до полонених для забезпечення їхніх прав, а також для забезпечення виконання Женевських конвенцій. Зокрема, йшлося про важливість створення медичних комісій для верифікації тяжко поранених та хворих полонених з подальшою їхньою репатріацією.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання повернення цивільних громадян, а також подальший обмін гуманітарними пакунками та листами для полонених. 

Лубінець також повідомив, що домовилися про продовження співпраці щодо пошуку зниклих безвісти.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 20:38

Помер легендарний режисер і сценарист Девід Лінч
16 Січня 2025 19:44

Україна отримає від Британії “таємничий” зенітний комплекс Gravehawk
16 Січня 2025 19:30

Сирський представив головкомам НАТО стратегію ЗСУ на 2025 рік
16 Січня 2025 17:36

Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак
16 Січня 2025 16:27

Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки