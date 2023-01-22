Україна виграє цю війну – з Німеччиною чи без неї: Моравецький різко розкритикував Берлін

У п’ятницю на американській базі Рамштайн відбулося засідання контактної групи з питань оборонного забезпечення України. Однак рішення про передачу Україні танків Leopard 2 воно не прийняло.

У Польщі вірішили, що створять «меншу коаліцію» країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків Україні. Також там зазначили, що позиція Німеччини є неприйнятною.

“Вже майже рік, як почалася війна. Кожен день гинуть невинні люди. Російські бомби сіють хаос в українських містах. Атакуються цивільні об’єкти, вбивають жінок і дітей. Докази військових злочинів, скоєних російською армією, можна побачити на телебаченні та в YouTube. Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Крім того, вони не повинні активувати 100 відсотків своїх ресурсів. 30 відсотків достатньо. Навіть 10 відсотків. це був би прогрес. Але перш за все Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн”, – розповів PAP прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Польща та інші члени ЄС створили коаліцію європейських країн, які долучилися до підтримки України. За словами Моравецького якраз тоді, коли здається, що справи щодо важкого озброєння для України рухаються трохи краще, Німеччина “втручається та викликає занепокоєння. Ми витрачаємо час на дискусії, які ні до чого доброго не приводять…”

“Якщо в Німеччині не досягнуть згоди щодо «Леопардів», ми створимо «меншу коаліцію» країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків воюючій Україні. Ми не будемо пасивно спостерігати, як Україна стікає кров’ю. Україна та Європа переможуть у цій війні – з Німеччиною чи без неї”, – заявив Моравецький.