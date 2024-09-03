Україна виборола ще одне золото на Паралімпіаді-2024

Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. Плавець Юрій Шенгур здобув золото у плаванні на дистанції 100 метрів на спині в класі S7, срібним призером запливу став також українець Андрій Трусов.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Літні Паралімпійські ігри 2024 року триватимуть з 28 серпня до 8 вересня в Парижі на тих самих майданчиках, які використовувалися для Олімпійських ігор.

Україну цьогоріч представляє найбільша делегація за всю її історію — 140 спортсменів у 17 з 22 видів спорту.