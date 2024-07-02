Україна включена до категорії країн з доходами вищими за середні

Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні.

Про це йдеться у релізі організації.

Так, згідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Раніше, цей показник становив $4270.

Світовий банк відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.