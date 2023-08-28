Україна візьме участь у Євробаченні-2024 у Швеції

Україна візьме участь у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2024” у Мальме (Швеція).

“Суспільне мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Конкурс відбудеться у Швеції після перемоги Loreen із піснею Tattoo на “Євробаченні-2023″, яке в травні цього року приймав британський Ліверпуль від імені України”, – ідеться в повідомленні “Суспільного“.

Зазначається, що представника від України вкотре оберуть шляхом відкритого національного відбору, приймання заявок на участь у якому розпочнеться незабаром.

Згідно з повідомленням, музичним продюсером нацвідбору на “Євробачення-2024”, як і торік, стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

68 конкурс “Євробачення” у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал “Євробачення-2024” проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.