Україна відреагувала на рішення МОК допустити росіян до Олімпіади-2024

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити “нейтральним” росіянам та білорусам взяти участь в літніх Олімпійських іграх-2024. Відповідна заява вийшла на сторінках Мінмолодьспорту в соцмережах.

Серед іншого, міністр не виключив можливість бойкоту українською стороною літніх Ігор у Парижі. За словами Бідного, рішення щодо участі збірної будуть ухвалювати після консультацій з представниками спорту та політичним керівництвом країни.

“Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатися за фейковою нейтральністю — безвідповідальне”.

“Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців”

“У час війни не вдасться ховатися за білим прапором «нейтральності». Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям”.

“Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Що ще має зробити Росія, кого ще має вбити, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?”

“Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни”.