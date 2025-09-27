Україна відправить групи з протидії дронам до кількох країн — Зеленський

Під час брифінгу в суботу Президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ сформує та направить до низки держав консультативні групи щодо протидії російським безпілотникам; представники окремих країн проходитимуть навчання в Україні.

Зеленський уточнив, що консультації вже тривають, але без розкриття переліку держав. За його словами, «консультативну групу в деякі країни ми відправимо — наших людей щодо того, як протидіяти таким крокам. Деякі країни-представники будуть в Україні навчатися». Конкретику сторони погодили «без публікації» на цьому етапі.