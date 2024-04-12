Політика

Україна відкрила посольство в африканському Кот-д’Івуарі

12 Квітня 2024 15:56
читать на русском →
мзс, африка
Україна відкрила посольство в африканському Кот-д'Івуарі / Фото: МЗС

У африканській державі Кот-д’Івуарі офіційно запрацювало українське посольство. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Абіджан, де і відкрилося посольство.

“Відкриття посольства України в Кот-д’Івуарі — країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється передусім нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами”, — зазначив український дипломат.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Квітня 2024 16:19

Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні
12 Квітня 2024 20:13

Міністр оборони пояснив умови для отримання військовими додаткових виплат у 70 тис. грн
12 Квітня 2024 18:18

Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких податків і зборів
12 Квітня 2024 17:23

Планова ротація триває попри тиск окупантів, – Генштаб
12 Квітня 2024 16:06

Спікер Палати представників Джонсон веде перемовини з Білим домом щодо допомоги Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки