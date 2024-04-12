Україна відкрила посольство в африканському Кот-д’Івуарі

У африканській державі Кот-д’Івуарі офіційно запрацювало українське посольство. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Абіджан, де і відкрилося посольство.

“Відкриття посольства України в Кот-д’Івуарі — країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється передусім нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами”, — зазначив український дипломат.