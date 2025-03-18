Україна відкрила генеральне консульство в індійському Мумбаї

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Індії Субраманьян Джайшанкар інавгурували українське генеральне консульство в Мумбаї.

Про це повідомило МЗС України.

Інавгурація відбулася в індійській столиці Нью-Делі. Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що навіть під час війни Україна розширює дипломатичну присутність, що відкриває нові можливості для торгівлі та співпраці.

Сибіга також зазначив, що технологічне партнерство між двома країнами має значний потенціал, зокрема з урахуванням українських інновацій та ноу-хау, розроблених у воєнний час.