Україна та Японія розпочали переговори про гарантії безпеки

Розпочався перший раунд українсько-японських переговорів щодо двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Про це повідомляє прес-служба офісу президента України.

Зазначається, що українську переговорну групу очолив заступник Єрмака Ігор Жовква.

Японія стала четвертою після США, Великобританії та Канади державою, з якою Україна розпочала аналогічні переговори. “Символічно, що двосторонні переговори про гарантії безпеки Японія розпочала з Україною саме під час свого головування у G7”, – наголосив Жовква.

Невід’ємною складовою гарантій безпеки є також допомога в економічному відновленні України, яку додатково обговорюватимуть під час конференції, запланованої на початок наступного року в Японії, йдеться у заяві прес-служби офісу президента. За даними Києва, спільну декларацію про підтримку України підписали вже 30 країн, з деякими з них уже розпочато переговорний процес щодо гарантій безпеки для України.