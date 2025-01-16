Політика

Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство
16 Січня 2025 15:38
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві / Фото: REUTERS
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві / Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали історичний документ, що закладає основи співпраці між країнами на наступне століття. Угода охоплює сфери оборони, торгівлі, науки, технологій, культури та багато інших.

Як повідомили у Британському уряді, документ посилить військову співпрацю у сфері для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів. Для цього створять “нову структуру”.

Згідно з документом, Британія розширить програму підготовки українських військових та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.

Також у Великій Британії запустять нову схему верифікації зерна для відстеження вкраденої росією української агропродукції.

Офіс президента України опублікував текст угоди в якій йдеться про такі положення:

  • зміцнення обороноздатності;
  • зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;
  • побудова партнерства у сфері морської безпеки;
  • посилення економічного та торговельного співробітництва;
  • посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії;
  • посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;
  • протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;
  • зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;
  • використання потенціалу соціокультурних зв’язків;
  • співробітництво з питань міграції.

Сьогодні, 16 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.


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