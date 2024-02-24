Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду

У Києві президент України і голова уряду Італії підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією”, – повідомив він.

Зеленський також додав, що на зустрічі була обговорена подальша підтримка України в контексті головування Італії в G7.

“Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року”, – написав Зеленський у соцмережі.