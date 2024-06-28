Політика

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду після саміту НАТО, – Фіала
28 Червня 2024 19:46
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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала / Фото: ОП

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду вже після саміту НАТО у Вашингтоні, який має відбутися 9-11 липня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

“Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня”, – наголосив Фіала.


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