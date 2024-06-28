Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду після саміту НАТО, – Фіала

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду вже після саміту НАТО у Вашингтоні, який має відбутися 9-11 липня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
“Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня”, – наголосив Фіала.
President @ZelenskyyUa and I agreed yesterday that we will conclude negotiations on the text of the Czech-Ukrainian security agreement before the NATO summit in Washington.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024
We will then sign it at the European Political Community summit in London on July 18.