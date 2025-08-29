Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через удар РФ по Києву

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після масованого російського удару по Києву.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Реклама

Реклама

Він підкреслив, що засідання стане відповіддю на чергові атаки РФ і закликав членів Радбезу використати його для демонстрації підтримки Україні та посилення тиску на Москву.

“Лише тиск, включно з новими жорсткими санкціями, може змусити москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до реальних зусиль, спрямованих на припинення війни”, — наголосив Сибіга.

Екстрене засідання Радбезу відбудеться 29 серпня о 22:00 за київським часом.